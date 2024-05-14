نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جوارديولا يستقر على تشكيل مانشستر سيتي ضد توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي فريق مانشستر سيتي مع نظيره فريق توتنهام هوتسبير مساء اليوم الثلاثاء في إطار مباريات الجولة السابعة والثلاثين من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقام المباراة على ملعب توتنهام هوتسبير مساء اليوم الثلاثاء في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والحادية عشر بتوقيت أبو ظبي.

ويتواجد مانشستر سيتي في وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 85 نقطة، فيما يحتل فريق توتنهام هوتسبير المركز الخامس برصيد 63 نقطة.

ويتوقع أن يدخل المدرب بيب جوارديولا مدرب فريق مانشستر سيتي هذه المباراة بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: كايل ووكر، جون ستونز، روبن دياس، يوشكو جفارديول.

خط الوسط: برناردو سيلفا، رودري، كيفين دي بروين.

خط الهجوم: جريمي دوكو، إيرلينج هالاند، فيل فودين.