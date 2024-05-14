نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 14-5-2024 في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تنطلق مساء اليوم الثلاثاء الموافق 14 من شهر مايو الجاري، مباريات من العيار الثقيل، ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين من عمر بطولة الدوري الإسباني في موسمه الحالي 2023-2024.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني

أوساسونا ضد مايوركا، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ريال مدريد ضد ألافيس، في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب سانتياجو بيرنابيو.

جيرونا ضد فياريال، في تمام الساعة الحادية عشر مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والثانية عشر بتوقيت أبو ظبي والإمارات.

القنوات الناقلة لمباريات الدوري الإسباني اليوم

وتعد شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي المسئولة بشكل حصري عن إذاعة مباريات بطولة الدوري الإسباني في موسمه الحالي 2023-2024، داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.