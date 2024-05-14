نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل مباريات اليوم الثلاثاء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تقام مساء اليوم الثلاثاء الموافق 14 مايو الجاري، مواجهات قوية ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين من عمر بطولة الدوري الإسباني في الموسم الحالي.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني

أوساسونا ضد مايوركا، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ريال مدريد ضد ألافيس، في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب سانتياجو بيرنابيو.

جيرونا ضد فياريال، في تمام الساعة الحادية عشر مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والثانية عشر بتوقيت أبو ظبي والإمارات.

ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل مباريات اليوم

ويواصل اللاعب أرتيم دوفبيك مهاجم فريق جيرونا، صدارة جدول ترتيب هدافي بطولة الدوري الإسباني في الموسم الحالي، برصيد 20 هدف.

1- أرتيم دوفبيك - جيرونا - برصيد 20 هدفًا

2- ألكسندر سورلوث - فياريال - برصيد 19 هدفًا

3- جود بيلينجهام - ريال مدريد - برصيد 18 هدفًا

4- روبرت ليفاندوفسكي - برشلونة - برصيد 17 هدفًا

5- يوسف النصيري - إشبيلية - برصيد 15 هدفًا