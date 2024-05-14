نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل قمة توتنهام ومانشستر سيتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تنطلق مساء اليوم الثلاثاء الموافق 14 من شهر مايو الجاري، مواجهة من العيار الثقيل بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي أمام نظيره فريق توتنهام هوتسبير، وذلك في إطار منافسات الجولة السابعة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي

ومن المنتظر أن يلتقي فريق مانشستر سيتي مع نظيره توتنهام، مساء اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والحادية عشر بتوقيت أبو ظبي والإمارات، على ملعب توتنهام هوتسبير.

ويواصل النجم النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم فريق مانشستر سيتي، صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم برصيد 25 هدف، ويليه كول بالمر لاعب تشيلسي برصيد 21 هدف.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز

1- إيرلينج هالاند، 25 هدف.

2- كول بالمر، 21 هدف.

3- أليكساندر إيزاك، 20 هدف.

4- دومينيك سولانكي، 19 هدف

5- أولي واتكينز، 19 هدف.

6- محمد صلاح، 18 هدف.

7- فيل فودين، 17 هدف.

7 - سون هيونج - مين، 17 هدف.

9 - جارود باوين، 16 هدف.

9- بوكايو ساكا، 16 هدف