نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجأة مدوية من كولر.. تشكيل الأهلي المتوقع أمام الترجي التونسي بنهائي دوري أبطال إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، بنسبة كبيرة على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة الترجي يوم السبت المقبل 18-5-2024 على ملعب "الأولمبي حمادي العقربي"، وذلك في إطار نهائي دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الأهلي ضد الترجي في دوري أبطال إفريقيا

تبدأ مباراة الأهلي والترجي يوم السبت المقبل في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات، السابعة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الترجي في دوري أبطال

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني، محمود متولي، محمد عبد المنعم، علي معلول.

خط الوسط: أكرم توفيق، مروان عطية، إمام عاشور.

خط الهجوم: وسام أبو علي، بيرسي تاو، حسين الشحات.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد الترجي في دوري أبطال إفريقيا

يمكنكم مشاهدة مباراة الأهلي ضد الترجي مساء السبت المقبل، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال إفريقيا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 6HD