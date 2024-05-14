نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل توتنهام المتوقع ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواجه فريق توتنهام هوتسبير نظيره مانشستر سيتي مساء اليوم الثلاثاء في إطار مباريات الجولة 37 من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

وتنطلق المباراة مساء اليوم في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والحادية عشر بتوقيت أبو ظبي، على ملعب توتنهام هوتسبير.

ويمتلك توتنهام 63 نقطة في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما يمتلك مانشستر سيتي 85 نقطة في المركز الثاني.

ويتوقع أن يدخل الجهاز الفني لفريق توتنهام هوتسبير هذه المباراة بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمى: جولييلمو فيكاريو.

خط الدفاع: بيدرو بورو، كريستيان روميو، فان دي فين، إيمرسون.

خط الوسط الدفاعي: إيف بيسوما، رودريجو بيتانكور.

خط الوسط الهجومي: ديان كولوسيفسكي، جيمس ماديسون، برينان جونسون.

خط الهجوم: هيونج مين سون.