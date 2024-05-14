نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجميع يترقب.. تشكيل الترجي المتوقع ضد الأهلي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر ميجيل كاردوسو، المدير الفني لنادي الترجي التونسي، بنسبة كبيرة على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة الأهلي يوم السبت المقبل الموافق الثامن عشر من شهر مايو الجاري على ملعب "الأولمبي حمادي العقربي" في ذهاب دوري أبطال إفريقيا 2023-2024.

موعد مباراة الأهلي ضد الترجي في دوري أبطال إفريقيا

يطلق حكم اللقاء صافرة انطلاق مباراة الأهلي والترجي يوم السبت المقبل في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات، السابعة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

تشكيل الترجي المتوقع لمواجهة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

حراسة المرمى: أمان الله مميش.

خط الدفاع: محمد بن علي، ياسين مرياح، غيث الوهابي، بن حميدة.

خط الوسط: حسام تقا، روجير أهولو، يان ساسي.

خط الهجوم: رودريجو، غيلان الشعلالي، حسام غشة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد الترجي في دوري أبطال إفريقيا

سيتم نقل وإذاعة مباراة الأهلي ضد الترجي مساء السبت المقبل، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال إفريقيا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 6HD