نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الترجي يستضيف الأهلي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.. الموعد والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مدربه مارسيل كولر ضيفًا ثقيلًا على نظيره الترجي مساء يوم السبت المقبل 18 مايو 2024 على ملعب "الأولمبي حمادي العقربي" في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وصعد المارد الأحمر إلى نهائي دوري الأبطال بعد الفوز أمام مازيمبي الكونغولي بنتيجة 3-0 بمجموع مبارتي الذهاب والإياب، كما صعد الفريق التونسي إلى الفاينال بعد الفوز أمام صن داونز الجنوب إفريقي بنتيجة 2-0.

موعد مباراة الأهلي ضد الترجي في دوري أبطال إفريقيا

تنطلق صافرة البداية لمباراة الأهلي والترجي يوم السبت المقبل في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات، السابعة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد الترجي في دوري أبطال إفريقيا

تذاع مباراة الأهلي ضد الترجي مساء السبت المقبل، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال إفريقيا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 6HD