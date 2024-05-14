نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول ترتيب الدوري المصري 2023-2024 قبل مباريات اليوم الثلاثاء في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - ينفرد الفريق الأول لكرة بنادي بيراميدز اف سي بصدارة جدول الترتيب وينافسه المصري البورسعيدي وزد ويقدم لكم موقع "دوت الخليج الرياضي" جدول ترتيب الدوري المصري 2023-2024 قبل مباريات اليوم الثلاثاء.
مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء
الاتحاد ضد سموحة 4:00.
الإسماعيلي ضد طلائع الجيش 7:00.
ترتيب الدوري المصري الممتاز
1- بيراميدز 44 نقطة
2- المصري 37 نقطة
3- زد 36 نقطة
4- الاتحاد 35 نقطة
5- الأهلي 33 نقطة
6- إنبي 32 نقطة
7- سيراميكا كليوباترا 31 نقطة
8- سموحة 31 نقطة
9- طلائع الجيش 28 نقطة
10- الجونة 28 نقطة
11- فيوتشر 27 نقطة
12- الإسماعيلي 25 نقطة
13- الزمالك 24 نقطة
14- البنك الأهلي 19 نقطة
15- بلدية المحلة 19 نقطة
16- فاركو 16 نقطة
17- المقاولون العرب 15 نقطة
18- الداخلية 11 نقطة
ترتيب هدافي الدوري
1- حسام أشرف 11 هدف
2- مابولولو 10 أهداف
3- أحمد بلحاج 8 أهداف
4- مصطفى زيكو 8 أهداف
5- زيزو 7 أهداف
القنوات الناقلة لمباريات الدوري
تردد ontime sports
تردد القناة: 11861
الاستقطاب: رأسي
معدل الترميز: 27500
معامل التصحيح: 5/6
القمر الصناعي: نايل سات