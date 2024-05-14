نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول ترتيب الدوري المصري 2023-2024 قبل مباريات اليوم الثلاثاء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينفرد الفريق الأول لكرة بنادي بيراميدز اف سي بصدارة جدول الترتيب وينافسه المصري البورسعيدي وزد ويقدم لكم موقع "دوت الخليج الرياضي" جدول ترتيب الدوري المصري 2023-2024 قبل مباريات اليوم الثلاثاء. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء الاتحاد ضد سموحة 4:00.

الإسماعيلي ضد طلائع الجيش 7:00. ترتيب الدوري المصري الممتاز 1- بيراميدز 44 نقطة

2- المصري 37 نقطة

3- زد 36 نقطة

4- الاتحاد 35 نقطة

5- الأهلي 33 نقطة

6- إنبي 32 نقطة

7- سيراميكا كليوباترا 31 نقطة

8- سموحة 31 نقطة

9- طلائع الجيش 28 نقطة

10- الجونة 28 نقطة

11- فيوتشر 27 نقطة

12- الإسماعيلي 25 نقطة

13- الزمالك 24 نقطة

14- البنك الأهلي 19 نقطة

15- بلدية المحلة 19 نقطة

16- فاركو 16 نقطة

17- المقاولون العرب 15 نقطة

18- الداخلية 11 نقطة ترتيب هدافي الدوري 1- حسام أشرف 11 هدف

2- مابولولو 10 أهداف

3- أحمد بلحاج 8 أهداف

4- مصطفى زيكو 8 أهداف

5- زيزو 7 أهداف القنوات الناقلة لمباريات الدوري تردد ontime sports

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