الرياضة

جدول ترتيب الدوري المصري 2023-2024 قبل مباريات اليوم الثلاثاء

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول ترتيب الدوري المصري 2023-2024 قبل مباريات اليوم الثلاثاء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينفرد الفريق الأول لكرة بنادي بيراميدز اف سي بصدارة جدول الترتيب وينافسه المصري البورسعيدي وزد ويقدم لكم موقع "دوت الخليج الرياضي" جدول ترتيب الدوري المصري 2023-2024 قبل مباريات اليوم الثلاثاء.

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء

الاتحاد ضد سموحة 4:00.
الإسماعيلي ضد طلائع الجيش 7:00.

ترتيب الدوري المصري الممتاز

1- بيراميدز 44 نقطة
2- المصري 37 نقطة
3- زد 36 نقطة
4- الاتحاد 35 نقطة
5- 33 نقطة
6- إنبي 32 نقطة
7- سيراميكا كليوباترا 31 نقطة
8- سموحة 31 نقطة
9- طلائع الجيش 28 نقطة
10- الجونة 28 نقطة
11- فيوتشر 27 نقطة
12- الإسماعيلي 25 نقطة
13- الزمالك 24 نقطة
14- البنك الأهلي 19 نقطة
15- بلدية المحلة 19 نقطة
16- فاركو 16 نقطة
17- المقاولون العرب 15 نقطة
18- الداخلية 11 نقطة

ترتيب هدافي الدوري

1- حسام أشرف 11 هدف
2- مابولولو 10 أهداف
3- أحمد بلحاج 8 أهداف
4- مصطفى زيكو 8 أهداف
5- زيزو 7 أهداف

القنوات الناقلة لمباريات الدوري

تردد ontime sports
تردد القناة: 11861
الاستقطاب: رأسي
معدل الترميز: 27500
معامل التصحيح: 5/6
القمر الصناعي: نايل سات
 

الكلمات الدلائليه
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا