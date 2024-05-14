نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب هدافي الدوري المصري 2023-2024 قبل مباريات اليوم الثلاثاء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتصدر حسام أشرف نجم الفريق الأول لكرة بنادي بلدية المحلة قائمة جدول الترتيب وينافسه مابولولو وأحمد بلحاج ويقدم لكم موقع "دوت الخليج الرياضي" ترتيب هدافي الدوري المصري 2023-2024 قبل مباريات اليوم الثلاثاء. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء الاتحاد ضد سموحة 4:00. الإسماعيلي ضد طلائع الجيش 7:00. ترتيب الدوري المصري الممتاز 1- بيراميدز 44 نقطة 2- المصري 37 نقطة 3- زد 36 نقطة 4- الاتحاد 35 نقطة 5- الأهلي 33 نقطة 6- إنبي 32 نقطة 7- سيراميكا كليوباترا 31 نقطة 8- سموحة 31 نقطة 9- طلائع الجيش 28 نقطة 10- الجونة 28 نقطة 11- فيوتشر 27 نقطة 12- الإسماعيلي 25 نقطة 13- الزمالك 24 نقطة 14- البنك الأهلي 19 نقطة 15- بلدية المحلة 19 نقطة 16- فاركو 16 نقطة 17- المقاولون العرب 15 نقطة 18- الداخلية 11 نقطة ترتيب هدافي الدوري 1- حسام أشرف 11 هدف 2- مابولولو 10 أهداف 3- أحمد بلحاج 8 أهداف 4- مصطفى زيكو 8 أهداف 5- زيزو 7 أهداف القنوات الناقلة لمباريات الدوري تردد ontime sports تردد القناة: 11861 الاستقطاب: رأسي معدل الترميز: 27500 معامل التصحيح: 5/6 القمر الصناعي: نايل سات