نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد انطلاق الجولة الـ32 من بطولة دوري روشن السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد متابعي الدوري السعودي من أجل انطلاق الجولة الثانية والثلاثون من عمر الدوري السعودي "دوري روشن".

وكان الهلال السعودي قد توج باللقب بعد الفوز على الحزم ليحسم المنافسة القوية قبل نهاية المسابقة.

وتفتتح أولى الجولات بلقاء بين الخليج والنصر والذي سيقام على ملعب الأمير محمد بن فهد.

موعد انطلاق الجولة الثانية والثلاثون من عمر الدوري

وتنطلق الجولة الثانية والثلاثون من عمر الدوري السعودي الخميس المقبل الموافق السادس عشر من شهر مايو الجاري.

القنوات الناقلة لمباريات الدوري السعودي

تنقل مباريات الدوري السعودي عبر مجموعة القنوات السعودية SSC والتي تعد الناقل الحصري للمسابقة في الشرق الأوسط.