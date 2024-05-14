نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على ترتيب هدافي دوري روشن السعودي قبل الجولة 32 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينتظر جمهور الدوري السعودي انطلاق جولة جديدة من عمر دوري روشن والتي تشهد مباريات مثيرة وكبيرة، حتى المباراة الأخيرة. وكان الهلال قد حسم اللقب بعد الفوز على الحزم الجولة الماضية بفارق 10 نقاط عن منافسه المباشر النصر. ويتصدر كريستيانو رونالدو هدافي الدوري السعودي وينافسه ميتروفيتش نجم نادي الهلال. هدافي الدوري السعودي ويتنافس على جائزة الدوري السعودي 4 لاعبين وهم:- 1-كريستيانو رونالدو- 35 هدف 2-ميتروفيتش- 26 هدف 3-عبد الرزاق حمد الله- 19 هدف 4-فاشون سكالا- 17 هدف القنوات الناقلة لمباريات الدوري السعودي تنقل مباريات الدوري السعودي عبر مجموعة القنوات السعودية SSC والتي تعد الناقل الحصري للمسابقة في الشرق الأوسط.