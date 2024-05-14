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أحمد جودة - القاهرة - بعد إعلان رحيله عن باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الحالي، استمر كيليان مبابي في تحقيق الإنجازات، حيث فاز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الفرنسي خلال حفل جوائز رابطة اللاعبين الفرنسية هذا الموسم. وبهذا الفوز، يحتكر مبابي هذه الجائزة للمرة الخامسة على التوالي.

مبابي أفضل لاعب في الدوري الفرنسي للمرة الخامسة تواليًا

تمكن النجم الباريسي من التفوق في سباق الجائزة بفضل إحرازه 27 هدفًا، مما جعله يتصدر قائمة هدافي الدوري الفرنسي. وقد تفوق على منافسيه بما في ذلك زميله عثمان ديمبلي، وبيير إيميريك أوباميانج نجم مارسيليا، وإيدين زجروفا نجم ليل، وبيير ليس ميلو لاعب بريست.

يذكر أن نسخة الجائزة قد ألغيت في عام 2020 بسبب تفشي جائحة كورونا، التي أدت إلى إلغاء الدوري الفرنسي قبل انتهاء 10 جولات من الموسم. وأعلن كيليان مبابي عن رحيله عن النادي الباريسي من خلال مقطع فيديو نشره عبر حساباته الرسمية يوم الجمعة الماضي.