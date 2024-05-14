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أحمد جودة - القاهرة - أكد آدم لالانا، لاعب منتخب إنجلترا السابق، اليوم الثلاثاء، أنه سيرحل عن صفوف فريقه برايتون، بعد انتهاء الموسم الجاري.

نجم برايتون يضع حدا لمسيرته مع الفريق

وانضم لاعب الوسط لالانا (36 عاما) إلى صفوف برايتون، في صيف 2020، بعد 7 مواسم قضاها في ليفربول، الذي فاز معه بالدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا.

وشارك لالانا، المتخرج من أكاديمية ساوثهامبتون، في 105 مباريات مع برايتون.

وأكد اللاعب أن ناديه كان يتطلع لاستمراره، مضيفا للموقع الرسمي لبرايتون: "كان قرارا صعبا، لكنه يبدو الوقت الصحيح.. ليس فقط بالنسبة لي، ولكن للنادي أيضا".

وأردف: "أجريت محادثات مع المدرب روبرتو دي زيربي، على مدار الشهرين الماضيين، وقد أعرب عن أمله في استمراري في اللعب".

وتابع: "لكن بعد فترة قصيرة من التفكير في وضعية النادي، وفي ابتعادي عن عائلتي في آخر 4 أعوام، أشعر أنه الوقت المناسب".