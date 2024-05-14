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أحمد جودة - القاهرة - تواصل وسائل الإعلام الاستفسارات حول المصير القادم لكيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، بشغف متزايد، حيث ينتظر الجميع بفارغ الصبر الكشف وجهته القادمة بعد إعلانه رحيله عن الفريق الفرنسي في نهاية الموسم الحالي.

تصريحات مثيرة من مبابي بعد الرحيل عن سان جيرمان

في تصريحات لشبكة "RMC سبورت"، أوضح مبابي: "لكل شيء وقته في الحياة. الشيء الوحيد الذي يمكن القول عنه بشكل مؤكد حاليًا هو أنني سأغادر بي إس جي، وبخلاف ذلك، فقد لا يكون الوقت مناسبًا للتحدث عن أمور أخرى".

كما أشار مبابي إلى عدم إقامة حفل وداع من قبل باريس سان جيرمان، قائلًا: "ما هو الوداع الذي نستحقه؟ حب الناس لا يمكن قياسه بالأرقام. أنا سعيد بما حققته ومن هذا المنطلق، فأنا راضٍ تمامًا بما أملك".

وأضاف: "قيمت أدائي هذا الموسم بناءً على احتمالين، أولهما أن الناس كانت تنتظر المزيد مني وهذا أمر طبيعي. ولكن إذا قيل لي في يوليو الماضي أنني سأحقق ما حققته الآن، ربما كنت سأتعجب للغاية، لأنني لم أكن أتوقع ذلك بالمرة، وأنا سعيد جدًا بالنهاية".

وفي ختامه، علق مبابي: "الكثيرون يظنون أنه كان بإمكاني تقديم نهاية أفضل، ولكن بعد كل ما حدث لي، قررت التعامل مع الأمور من الجانب الإيجابي والتركيز على الجوانب الإيجابية من الأمور".

يُذكر أن مبابي بدأ الموسم بتوترات مع إدارة باريس سان جيرمان، وتم تجميده لفترة قبل استبعاده من الجولة الصيفية للفريق. لكنه اختتم الموسم بتحقيق لقبي الدوري والسوبر واستعدادًا لنهائي كأس فرنسا، وحصوله على جائزة أفضل لاعب في الدوري للموسم الخامس على التوالي، بالإضافة إلى تصدره قائمة هدافي الليج وان برصيد 27 هدفًا.