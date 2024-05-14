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أحمد جودة - القاهرة -

أكد الإعلامي محمد فاروق، أن مصطفى شلبي جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك اقترب من الانتهاء من برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة التي تعرض لها في لقاء البنك الأهلي الأخير.

هل يشارك مصطفى شلبي ضد نهضة بركان في نهائي الكونفدرالية؟

وقال الإعلامي محمد فاروق خلال تصريحات تلفزيونية، أن مصطفى شلبي سيخضع لفحص طبي على هامش مران غدا الثلاثاء، لتحديد موقفه من المشاركة في التدريبات الجماعية.

وتابع: فرص لحاق مصطفى الزناري بلقاء الإياب صعبة للغاية، وخاصة وأن اللاعب مازال يخضع لبرنامجه التأهيلي ولن يشارك في التدريبات الجماعية خلال الفترة الحالية.

ويستعد الزمالك لمواجهة نهضة بركان المغربي، في إياب الدور النهائي لبطولة الكونفدرالية الإفريقية، والمقرر لها يوم الأحد المقبل

