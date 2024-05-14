نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ريال مدريد ضد ألافيس اليوم الثلاثاء 14-5-2024 في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



يلتقي فريق ريال مدريد مع ديبورتيفو ألافيس، اليوم الثلاثاء 14 مايو، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة 36 من عمر مسابقة الدوري الإسباني.

ريال مدريد ضد ديبورتيفو ألافيس

تُقام المباراة بين فريقي ريال مدريد وديبورتيفو ألافيس في الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وفي الساعة الحادية عشر والنصف مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.

تذاع تلك المباراة بين فريقي ريال مدريد وديبورتيفو ألافيس عبر قناة بي إن سبورتس 3 HD، حيث تعد مجموعة قنوات بي إن سبورتس هى الناقل الحصري لمباريات الدوري الإسباني.

وتوج فريق ريال مدريد بلقب الدوري الإسباني هذا الموسم للمرة 36 في تاريخه، وذلك في الجولة الماضية بعد تعثر برشلونة أمام فريق جيرونا.

ريال مدريد ضد دورتموند

يذكر أن ريال مدريد سيخوض مباراته ضد بوروسيا دورتموند، يوم 1 يونيو المقبل، ضمن منافسات نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.