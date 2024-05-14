نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هجوم ناري.. تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد ألافيس في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

بستضيف فريق ريال مدريد، منافسه فريق ديبورتيفو ألافيس، اليوم الثلاثاء 14 مايو، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة 36 من عمر مسابقة الدوري الإسباني.

وحقق فريق ريال مدريد، انتصارا كبيرا على حساب فريق غرناطة، في الجولة الماضية، بنتيجة أربعة أهداف دون رد

تُقام المباراة بين فريقي ريال مدريد وديبورتيفو ألافيس في الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وفي الساعة الحادية عشر والنصف مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.

تشكيل ريال مدريد المتوقع