نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد صلاح يوجه نصيحة إلى حسام حسن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد محمد صلاح مدرب الزمالك السابق، أنه لم يتمنى أن تكون تصريحات حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني، إطلاق تصريحات بهذا الشكل ضد اللاعبين والدوري المصري.

وتابع صلاح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "انتقد تصريحات حسام حسن، بسبب صناعته فجوة بينه وبين اللاعبين، لأنه شاء أم أبى سيختار من هؤلاء اللاعبين ولن يستورد من الخارج".

وأضاف محمد صلاح: "أتمنى من اتحاد الكرة تعيين إعلامي متخصص يتحدث باسم حسام حسن، وابتعاده هو عن الحديث عبر وسائل الإعلام أو التصريحات الصحفية، وأتمنى منه الهدوء".

واستطرد مدرب الزمالك الأسبق: "حسام حسن كان في غنى عن تلك التصريحات، وكان يؤجل تصريحاته حتى تحقيق حلم التأهل إلى كأس العالم، وبعدها يهاجم كما يحب".

واختتم: "محمد شحاته لاعب الزمالك ومنتخب مصر الأولمبي، من المواهب في الدوري المصري والذي قد يستفاد منه الجهاز الفني للمنتخب الأول، بالفترة المقبلة".