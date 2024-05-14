نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تاريخ مواجهات مانشستر سيتي ضد توتنهام قبل مواجهة اليوم.. السبيرز يتفوق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تنطلق مساء اليوم الثلاثاء الموافق 14 من شهر مايو الجاري، مباراة قوية بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، مع نظيره فريق توتنهام هوتسبير، ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

حيث يواجه مانشستر سيتي نظيره توتنهام هوتسبير، على ملعبه في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت أبو ظبي والإمارات.

تاريخ مواجهات مانشستر سيتي ضد توتنهام في جميع البطولات

واصطدم فريق مانشستر سيتي مع نظيره توتنهام هوتسبير، من قبل في 140 مباراة بجميع البطولات.

وفاز فريق مانشستر سيتي على نظيره توتنهام في 53 مباراة، وسجل 214 هدف، أما السبيرز حققوا الفوز في 57 مواجهة من قبل؛ كما أحرزوا 191 هدف في مرمى السيتي.

وحسم التعادل بين فريقي مانشستر سيتي ضد توتنهام في 30 مباراة.

والجدير بالذكر أن فريق مانشستر سيتي، يحتل المركز الثاني بجدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم برصيد 85 نقطة.

