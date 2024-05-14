نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يُخطر إتحاد الكرة بموقفه النهائي من معسكر المنتخب في يونيو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف الإعلامى محمد الليثى، عن رفض النادي الأهلي التراجع في أزمة لاعبيه الدوليين وتمسك بإنضمامهم للمنتخب الوطني الأول طبقًا لمواعيد الأجندة الدولية يوم 3 يونيو المقبل أو على أقل تقدير يوم 31 مايو الجاري.

وقال محمد الليثى خلال إذاعية، أن الساعات الماضية شهدت إتصالات مكثفة بين الأهلي وإتحاد الكرة وجهاز المنتخب الوطني، وأكد مسئولو الأهلي خلال هذه الإتصالات على أن لاعبي الفريق يعانون من حالة إجهاد تامة وليس منطقيًا إنضمامهم للمنتخب يوم 28 مايو أي قبل الأجندة الدولية بأسبوع كامل.

وأشار: أصر مسئولى الأهلي خلال مباحثاته ومشاوراته مع الإتحاد على أن ينضم لاعبي الأحمر الدوليين للمنتخب يوم 3 يونيو أو يوم 31 مايو على أقل تقدير حتى يحصل اللاعبين على قسط من الراحة عقب مباراة العودة أمام الترجي في نهائي إفريقيا يوم 25 مايو الجاري.

وتابع: تمسك الأهلي كذلك بتأجيل مباراة الألومنيوم في دور الـ32 لكأس مصر المقرر لها 29 مايو أو إقامتها بالدوليين على أن يتم إرسال اللاعبين الدوليين للمنتخب يوم 3 يونيو وليس 31 مايو.

ويلتقي منتخب مصر مع بوركينا فاسو وغينيا بيساو يومي 6 و10 مايو الجاري في تصفيات مونديال 2026 ".