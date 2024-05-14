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أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر، لمواجهة الترجي التونسي المقبلة في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.



برنامج الأهلي قبل السفر إلى تونس

وكان السويسري كولر قد منح لاعبي الفريق أمس راحة سلبية من التدريبات لعدم الإجهاد، حيث خاض الفريق مرانًا وحيدا خفيفا أول امس الأحد بعد مباراة بلدية المحلة الماضية، بالدوري المصري الممتاز.



ومن المنتظر أن يعود الفريق لخوض تدريباته في السادسة مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة الترجي المقبلة بدوري أبطال إفريقيا.



واستقر كولر على مغادرة القاهرة في الثامنة مساء غدا الأربعاء، على أن يكون المران عصرا قبل أن يتوجه اللاعبون لمطار القاهرة استعدادًا للسفر إلى تونس.



ومن المقرر ان تنطلق مباراة الأهلي والترجي التونسي المقبلة مساء السبت المقبل على ملعب رادس بتونس في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.



وتنقل مباريات دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم، عبر شبكة قنوات بين سبورت الناقل الحصري الوحيد في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.