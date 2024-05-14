عاجل.. موقف نجم الأهلي من نهائي دوري أبطال إفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة - يبدأ أحمد عبدالقادر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، المشاركة في التدريبات الجماعية مساء اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة.



وكان اللاعب قد تعرض للإصابة في العضلة الخلفية، خلال مشاركته في مباراة الإسماعيلي الماضية بالدوري الممتاز، تسببت في غيابه عن المارد الأحمر خلال المواجهات الأخيرة.

موقف عبدالقادر من نهائي إفريقيا

وقال مصدر بالفريق في تصريحات خاصة للفجر الرياضي، أن اللاعب سيشارك بشكل تدريجي في التدريبات الجماعية بداية من اليوم الثلاثاء، بعد أن أنهى برنامجه التأهيلي بنجاح.



وأضاف، أنه من الصعب أن يلحق اللاعب بمباراة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا المقبلة امام الترجي، لكنه قريب من التواجد مع البعثة لدعم زملائه في معسكر تونس.



ومن المقرر ان تنطلق مباراة الأهلي والترجي التونسي المقبلة مساء السبت المقبل على ملعب رادس بتونس في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.



وتنقل مباريات دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم عبر شبكة قنوات بين سبورت الناقل الحصري الوحيد في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

