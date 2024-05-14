هل يظهر "الدبابة" في مباراة الأهلي والترجي؟

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أحمد جودة - القاهرة - يدرس السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ضم المالي أليو ديانج ضمن بعثة الفريق التي ستغادر إلى تونس غدا الأربعاء، استعدادا لذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

موقف ديانج



وتألق اللاعب بشكل لافت في التدريبات خلال الفترة الماضية، مما جعل المدرب السويسري يدرس اصطحابه مع بعثة الفريق في تونس.



ومن المنتظر أن يغادر الفريق القاهرة غدا الأربعاء في الثامنة مساء لمواجهة الترجي الرياضي التونسي، في بعثة يترأسها محمود الخطيب رئيس النادي والمشرف العام على ملف الكرة.



ومن المقرر ان تنطلق مباراة الأهلي والترجي التونسي المقبلة مساء السبت المقبل على ملعب رادس بتونس في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.



وتنقل مباريات دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم عبر شبكة قنوات بين سبورت الناقل الحصري الوحيد في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.