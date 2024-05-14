نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "دوت الخليج الرياضي" يكشف الكواليس.. لأول مرة في مصر أكاديمية لتدريب "المدربين" برعاية فيفا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



شرع عدد من مسؤولي الاتحاد المصري المصري لكرة القدم، في تنفيذ مخطط الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بإنشاء أكاديمية لتدريب المدربين وتأهيلهم داخل مصر.

وعلم "دوت الخليج الرياضي" أنه فيفا أقدم على رعاية المدربين في مصر عن طريق اتحاد الكرة الذي يحاول تنفيذ الفكرة على أرض الواقع، بعد عرضها على الإعلامي سيف زاهر الرئيس التنفيذي لنادي زد، لرعايتها.

لأول مرة في مصر أكاديمية لتدريب "المدربين"

وتأتي أكاديمية المدربين خطوة جديدة، لتدريبهم وتنمية وتطوير قدراتهم من كافة المناحي خاصة الفنية والثقافية.

ورحب سيف زاهر بالفكرة ولكنه رشح رعاية نادي زد لهذه الأكاديمية الوليدة لأول مرة في مصر، مؤكدًا أن كل الإمكانيات مسخرة لنجاح هذه الأكاديمية.

يذكر أن عدد كبير من المدربين المصريين يعمل دون تأهيل حقيقي، إلى بعض الأسماء القليلة التي أقدمت على خوض فترات معايشة في عدد من الأندية.

وفي سياق متصل، يفتح اتحاد الكرة اليوم، الثلاثاء، باب التقدم للمدربين للاشتراك فى دورة جديدة للرخصة A ويستمر التقديم على مدار يومى الثلاثاء والأربعاء، بناءً على طلب علاء نبيل المدير الفنى للاتحاد.