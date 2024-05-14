نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيبو يسبق بعثة الأهلي إلى تونس قبل موقعة الترجي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - غادر خالد بيبو مدير الكرة بالأهلي القاهرة في الساعات القليلة الماضية برفقة سمير عدلي المدير الإداري بالنادي إلى تونس، لترتيب استقبال بعثة المارد الأحمر التي ستلحق بيهم غدا، استعدادًا لمواجهة الترجي التونسي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.



ويأتي سفر الثنائي بيبو وعدلي، من أجل الاطمئنان على فندق الإقامة الذي سيقيم به اللاعبون وملاعب التدريب وكافة الترتيبات قبل سفر البعثة غدًا.



وتتوجه بعثة الفريق غدا إلى تونس في الثامنة مساء برئاسة محمود الخطيب رئيس النادي والمشرف العام على ملف الكرة، بعد خوض مرانا خفيفا على ملعب التتش بالجزيرة في تمام الرابعة عصرا.



ومن المقرر أن يتدرب المارد الأحمر استعدادا للترجي مرتين في تونس، حيث من المنتظر أن يخوض المران الأول يوم الخميس على ملعب الجامعة الأولمبية، على أن يكون المران الأخير يوم الجمعة على ملعب رادس الذي سيستضيف المباراة.

ومن المقرر ان تنطلق مباراة الأهلي والترجي التونسي المقبلة مساء السبت المقبل على ملعب رادس بتونس في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.



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