انت الأن تتابع خبر مبادرة رياضية استثنائية.. النصر يُعلن عن مفاجأة سارة للهلال! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - دعا الناقد الرياضي طارق التويجري إلى تبني فكرة "الممر الشرفي" في الدوري السعودي، مستشهداً بتطبيقه في الدوريات العالمية.

وأوضح التويجري أن إدارة نادي النصر تتميز بالرقي، ما يجعلها مؤهلة لتنفيذ هذه المبادرة تجاه نادي الهلال في حال فوزه بلقب الدوري هذا الموسم.

وأشاد التويجري برئيس نادي الهلال فهد بن نافل، مؤكداً على التغيير الإيجابي في أسلوبه، حيث ابتعد عن التهكم على الفرق المنافسة أو الشماتة في حال الخسارة.