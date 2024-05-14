انت الأن تتابع خبر هل يُخفي هذا الرقم عودة نجم كرة القدم؟...لوحة سيارة تُثير التكهنات...فيديو! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - لفتت لوحة سيارة مميزة الأنظار في العاصمة السعودية الرياض لارتباطها المحتمل بنجم كرة القدم العالمي كريستيانو رونالدو.

ووفقاً لمقاطع فيديو تم تداولها على نطاق واسع،

تحمل اللوحة الحرفين "د" و"ن" (D و N)، ما دفع الكثيرين إلى ربطها بلاعب نادي النصر السعودي حالياً.

وبينما أشار بعض نشطاء التواصل الاجتماعي إلى أن السيارة قد تكون بالفعل لرونالدو، خاصةً وأنها كانت تُنقل على ناقلة سيارات، إلا أن وجود الرقم "5" على اللوحة يُناقض هذا التوقع، حيث يُعرف رونالدو بحمله الرقم "7".

وعلى الرغم من ذلك،