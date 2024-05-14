نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجأة كبرى لجماهير الأهلي بشأن نسخة دوري أبطال إفريقيا الموسم القادم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استعدادته لخوض المواجهة الحاسمة أمام نظيره نادي الترجي التونسي، في نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، مساء يوم السبت القادم الموافق 18 مايو الجاري.

ويستضيف ملعب رادس مواجهة الذهاب بين الفريقين في الثامنة مساء السبت القادم بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة.

- الأهلي يضمن المشاركة في بطولة إفريقيا

وأصبح النادي الأهلي قريب من ضمان مشاركته في بطولة دوري أبطال إفريقيا الموسم القادم، حال نجح في تخطي عقبة بطل تونس، والتتويج باللقب الثاني عشر.

حيث ينص البند رقم 12 في قسم المشاركات القارية بلائحة الاتحاد الأفريقي،: " أن الفائز بدوري أبطال إفريقيا يجب أن يشارك في النسخة القادمة من أبطال إفريقيا".

على جانب آخر، اقترب الحارس الدولي محمد الشناوي من مرافقة بعثة الفارس الأحمر في رحلة تونس القادمة، لمؤازرة الفريق في المباراة النهائية، وجلوسه على دكة البدلاء بعد ضمان مصطفى شوبير المشاركة أساسيا.

