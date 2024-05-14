نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة الـ22 بالدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة عقوبات الجولة الـ 22 من بطولة دوري nile وذلك طبقا لقائمة العقوبات بلائحة المسابقات عن موسم 2023-2024. وجاءت العقوبات على النحو التالي:-

رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة الـ22 بالدوري المصري

مباراة مودرن فيوتشر والبنك الأهلي:

إيقاف سعيدو سيمبورية لاعب فريق البنك الأهلي مباراة واحدة وذلك بسبب الطرد لحصوله على إنذارين في نفس المباراة.

مباراة المصري وبيراميدز:

إيقاف باهر محمد مجدي محمدي لاعب فريق المصري لمدة مباراة واحدة وذلك لحصوله على إنذارين في نفس المباراة



وتنقل مباريات الدوري المصري الممتاز هذا الموسم عبر شبكة قنوات اون تايك سبورت الناقل الحصري الوحيد للمسابقة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

