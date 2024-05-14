نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جوارديولا يصدم أرسنال وتشيلسي واليونايتد: رغم الأموال الضخمة نحن فقط من توج بالبطولات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أكد الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي على صعوبة مواجهة اليوم أمام منافسه توتنهام هوتسبير، ضمن مباريات الجولة الرابعة والثلاثين من البريميرليج.

- تصريحات جوارديولا قبل مواجهة توتنهام

ورد جوارديولا عن ما سؤال أحد الصحفيين بأن الدوري الإنجليزي أصبح من قائلا:" لو كان حديثك بسبب الأموال فمن المنطقي أن يتوج مانشستر يونايتد وتشيلسي بجميع البطولات".

وتابع:" لو كان الأمر مال فقط، لتوج اليونايتد والبلوز بجميع البطولات، لأنهم انفقوا أكثر من جميع الأندية في الخمس مواسم الأخيرة".

وواصل:" لكي تعرف مدى صعوبة الأمر، يجب أن تنظر لماذا لم يتوج أحدهم بأربعة ألقاب متتالية رغم كل المبالغ المنفوقة".

وأختتم:" لو كان الأمر بهذه السهولة لفاز ليفربول في الثمانينيات، والسير أليكس فيرجسون في التسعينيات، وتشيلسي مع رومان أبراموفيتش وجوزيه مورينيو، وأرسنال مع آرسين فينجر".

