الرياضة

جوارديولا يصدم أرسنال وتشيلسي واليونايتد: رغم الأموال الضخمة نحن فقط من توج بالبطولات

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أحمد جودة - القاهرة -  


أكد الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي على صعوبة مواجهة اليوم أمام منافسه توتنهام هوتسبير، ضمن مباريات الجولة الرابعة والثلاثين من البريميرليج.

- تصريحات جوارديولا قبل مواجهة توتنهام

ورد جوارديولا عن ما سؤال أحد الصحفيين بأن الدوري الإنجليزي أصبح من قائلا:" لو كان حديثك بسبب الأموال فمن المنطقي أن يتوج مانشستر يونايتد وتشيلسي بجميع البطولات".

وتابع:" لو كان الأمر مال فقط، لتوج اليونايتد والبلوز بجميع البطولات، لأنهم انفقوا أكثر من جميع الأندية في الخمس مواسم الأخيرة".

وواصل:" لكي تعرف مدى صعوبة الأمر، يجب أن تنظر لماذا لم يتوج أحدهم بأربعة ألقاب متتالية رغم كل المبالغ المنفوقة".

وأختتم:" لو كان الأمر بهذه السهولة لفاز ليفربول في الثمانينيات، والسير أليكس فيرجسون في التسعينيات، وتشيلسي مع رومان أبراموفيتش وجوزيه مورينيو، وأرسنال مع آرسين فينجر".
 

أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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