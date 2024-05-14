نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريال مدريد لـ دوت الخليج الرياضي: هذا اللاعب سيرحل نهاية الموسم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حسم نادي ريال مدريد الإسباني، موقفه النهائي من رحيل بعض نجوم الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، لتدعيم صفوف الملكي بصفقات جديدة في الميركاتو القادم.

وخرج بعض لاعبي العملاق المدريدي مؤخرا، من حسابات البرازيلي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، بسبب تراجع المستوى حيث شدد على ضرورة تدعيم العديد من المراكز الهامة أولها خط الدفاع.

- ناتشو يرحل عن ريال مدريد

وأكد مصدر داخل نادي ريال مدريد في تصريحات خاصة للفجر الرياضي:" ناتشو على أعتاب الرحيل نهاية الموسم الجاري ولا يوجد تأكيد حول رحيل مودريتش وكروس".

على جانب آخر، اقترب مسؤولو العملاق المدريدي من إعلان التعاقد رسميا مع الفرنسي كيليان مبابي، نجم نادي باريس سان جيرمان، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ويستعد الملكي لخوض مباراة حاسمة في مشوار بطولة دوري أبطال أوروبا أمام نظيره بروسيا دورتموند الألماني في مايو الجاري.

