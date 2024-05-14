نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص| ريال مدريد يكشف لـ دوت الخليج الرياضي موقف مودريتش وتوني كروس من الرحيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحاول إدارة نادي ريال مدريد الإسباني، العمل على حسم ملف تجديد عقود بعض نجوم الفريق الأول لكرة القدم، قبل انطلاق فترة الانتقالات الصيفية القادمة، في ظل انتهاء عقودهم هذا الموسم.

وتواصل دوت الخليج الرياضي مع مصادر داخل قلعة ريال مدريد، لمعرفة حقيقة رحيل أحد قادة الفريق الكرواتي لوكا مودريتش من الرحيل عن الملكي هذا الصيف، وموقف الألماني تونس كروس من تجديد عقده.

- ريال مدريد يحسم مصير نجميه

وأكد دييجو بلازا (برنامج الشيرنجيتو) في تصريحات خاصة للفجر الرياضي:" هناك موقفان مختلفان في الفترة الحالية، حيث سيجتمع مودريتش مع النادي لمعرفة الفكرة التي لديهما".

وتابع:" في حالة كروس، سيتعين على الألماني إبلاغ النادي بقراره سواء بالاعتزال أو الاستمرار لعام آخر".

وأختتم:" أعتقد أن قرار كروس قد يؤثر على قرار النادي بشأن مودريتش".

