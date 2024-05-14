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أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر داخل إدارة النادي الأهلي، موقف محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي من التواجد على رئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم، المتجهة إلى تونس، لخوض مباراة الترجي التونسي، في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

موقف الخطيب من رئاسة بعثة الأهلي في نهائي دوري أبطال افريقيا

وأكد المصدر في تصريحات خاصة، أن محمود الخطيب لم يحسم موقفه بعد للتواجد كرئيس للبعثة حتى الآن، وسوف يتم الإتفاق خلال الساعات القليلة المقبلة، ولكنه في كل الأحوال سيرافق الفريق إلى تونس سواء رئيس أو ضمن أفراد البعثة.

وأضاف: "من المقرر أن يتواجد 8 أعضاء من مجلس الإدارة مع بعثة الفريق المتجهة إلى تونس، وهناك حالة التفاف تام وتركيز من الجميع داخل مجلس الإدارة، من أجل تذليل كافة العقبات أمام الفريق، والعودة بنتيجة إيجابية تساعدنا في مباراة الإياب والسير خطوة نحو تحقيق اللقب".

ومن المقرر أن يحل الأهلي ضيفًا على الترجي التونسي، علي استاد حمادي العقربي برادس الأولمبي يوم 18 مايو، في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، على أن تكون مباراة الإياب علي استاد القاهرة الدولي يوم 25 من الشهر ذاته.