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أحمد جودة - القاهرة - أشاد مدرب ريال سوسيداد، إيمانول ألجواسيل، عقب الخسارة بهدفين دون رد في ملعب برشلونة ليلة الاثنين بالليجا، بمدرب بلوجرانا تشافي هيرنانديز.

رغم الخسارة.. مدرب سوسيداد يشيد بأداء برشلونة ويمدح تشافي

وقال ألجواسيل: "لقد بدأنا الشوط الثاني بشكل جيد وكان لدينا خيار التعادل عبر برايس مينديز، وحال كنا نجحنا في تسجيل هذا الهدف لكنا خلقنا لهم بعض الشكوك".

وتابع: "لقد كانت لديهم فرص واضحة للتسجيل في المباراة، لكن الأمر يتعلق بالحسم داخل المنطقة، وهم كانوا أفضل".

وأضاف حول بدء المباراة بخمسة مدافعين: "لقد فاجأ هذا برشلونة"، وأنه منح فريقه الفرصة للعب ب "شكل مريح" في بداية اللقاء، و"خلق فرص للتسجيل" من خلال الهولندي شيرالدو بيكر.

وانتقد ألجواسيل تأخر الحكم في اتخاذ قرار منح ركلة جزاء لبرشلونة والتي سجل منها البرازيلي رافينيا هدف أصحاب الأرض الثاني: "لقد كانت لمسة يد لكن الحكم تأخر في اتخاذ القرار، وهذا لا يساعد كرة القدم" مطالبا ب "تحسين" استخدام تقنية الفيديو (VAR).

وأكد ألجواسيل أن تشافي هيرنانديز "مدرب كبير" وأن برشلونة "فريق كبير بغض النظر عمن يرتدي قميصه في الملعب".