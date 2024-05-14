نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم.. لاجازيتا ديللو سبورت: رحيل قناص ميلان وفوتبول إيطاليا تكشف مستقبل موتا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - "الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الثلاثاء الموافق 13-05-2024

الصحف الأوروبية صباح اليوم

وجاءت أبرز عناوين الصحف الاوروبية وفق ما يلي:-

ذا صن: برونو يقترب من العودة للمشاركة مع مان يونايتد

يسابق برونو فيرنانديز، لاعب مانشستر يونايتد، الزمن للتواجد مع فريقه في مواجهة نيوكاسل في الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي ستقام يوم الأربعاء. قد تكون عودته مفاجأة بحد ذاتها، حيث غاب عن مباراة أرسنال بسبب الإصابة، وهذه المرة الأولى التي يغيب فيها للإصابة بعد مشاركته في أكثر من 500 مباراة مع الشياطين الحمر.

ديلي ميل: نيفيل ينتقد هويلوند

انتقد غاري نيفيل، نجم مانشستر يونايتد السابق، راسموس هويلوند، ويشير إلى أنه من غير المحتمل أن يصبح واحدًا من أبرز المهاجمين في الدوري الإنجليزي الممتاز، مشيرًا إلى صعوبة تسجيله للأهداف كمهاجم ثاني.

هويلوند انضم إلى مانشستر يونايتد في الصيف الماضي، قادمًا من فريق أتالانتا الإيطالي في صفقة بلغت قيمتها 72 مليون جنيه إسترليني.

لاجازيتا ديللو سبورت: رحيل قناص ميلان

أكد الفرنسي أوليفييه جيرو، لاعب نادي ميلان، رسميًا رحيله عن الفريق الإيطالي في نهاية الموسم الحالي. صرّح جيرو قائلًا: "أتواجد هنا لأعلن لكم أن المباراتين القادمتين ستكونا الأخيرتين لي مع ميلان، وسأواصل مسيرتي الكروية في الدوري الأمريكي".

فوتبول ايطاليا تعلق على مستقبل تياجو موتا

أكد كلاوديو فينوتشي، الرئيس التنفيذي لنادي بولونيا، مستقبل تياجو موتا، المدير الفني للفريق الإيطالي، بعد نجاحه في قيادة بولونيا للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

وصرّح فينوتشي قائلًا: "تياجو هو الشخص الوحيد الذي يعرف ما سيحدث، وستتضح الأمور قريبًا، سنتباحث بالتأكيد في الأيام المقبلة... يدرك موتا أننا نرغب في استمراره مع الفريق بناءً على ما قدمه، وسيكون رائعًا للغاية أن نظل معًا".