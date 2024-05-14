الرياضة

تشافي يكشف أسباب غضب ليفاندوفسكي وحقيقة إصابة أراوخو

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أحمد جودة - القاهرة -  

حقق نادي برشلونة الإسباني، فوزا هاما في الليجا بعد الانتصار أمام منافسه ريال سوسيداد، بهدفين دون رد ضمن مباريات الجولة الخامسة والثلاثون من الدوري الإسباني.

- تصريحات تشافي بعد الفوز أمام سوسيداد

وأكد تشافي في مؤتمر صحفي:" اندهشت من احتساب ركلة الجزاء لنا، ومواجهة سوسيداد دائما ما تكون صعبة يمتلك مدرب مميز للغاية".

وتابع:" ظهرنا بمستوى جيد وعودنا مجددا لوصافة جدول الترتيب وأشكر جماهير برشلونة التي تساعدنا دائما مع رئيس النادي، ونعدهم بتحقيق الفرحة لهم في المنافسات القادمة".

وأشار عن غضب ليفاندوفسكي:" لاعب كرة القدم لا يحب أبدا الخروج من الملعب خلال المباراة، أتفهم موقفه جيدا".

وواصل:" صغر ست يامين لامال تجعله غير قادر على ظهوره بالشكل التكتيكي المطلوب ولكن اللاعب يتطور بشكل سريع، وفضلنا إراحة أراخو بعض شعوره ببعض الإجهاد".
 

مريم الجابري

مريم الجابري

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