نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشافي يكشف أسباب غضب ليفاندوفسكي وحقيقة إصابة أراوخو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حقق نادي برشلونة الإسباني، فوزا هاما في الليجا بعد الانتصار أمام منافسه ريال سوسيداد، بهدفين دون رد ضمن مباريات الجولة الخامسة والثلاثون من الدوري الإسباني.

- تصريحات تشافي بعد الفوز أمام سوسيداد

وأكد تشافي في مؤتمر صحفي:" اندهشت من احتساب ركلة الجزاء لنا، ومواجهة سوسيداد دائما ما تكون صعبة يمتلك مدرب مميز للغاية".

وتابع:" ظهرنا بمستوى جيد وعودنا مجددا لوصافة جدول الترتيب وأشكر جماهير برشلونة التي تساعدنا دائما مع رئيس النادي، ونعدهم بتحقيق الفرحة لهم في المنافسات القادمة".

وأشار عن غضب ليفاندوفسكي:" لاعب كرة القدم لا يحب أبدا الخروج من الملعب خلال المباراة، أتفهم موقفه جيدا".

وواصل:" صغر ست يامين لامال تجعله غير قادر على ظهوره بالشكل التكتيكي المطلوب ولكن اللاعب يتطور بشكل سريع، وفضلنا إراحة أراخو بعض شعوره ببعض الإجهاد".

