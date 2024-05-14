نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص| الشيرنجيتو يكشف لـ دوت الخليج الرياضي صفقة ريال مدريد القادمة بعد ضم كيليان مبابي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يعمل مسؤولي نادي ريال مدريد الإسباني، على حسم بعض الصفقات الجديدة لتدعيم صفوف الملكي، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، لبناء الكلاكتيكوس المنتظر داخل قلعة السانتياجو برنابيو.

وشدد البرازيلي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للفريق عبر ضرورة تدعيم خط الدفاع والأظهرة في الموسم القادم.

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وأكد الصحفي الموثوق دييجو بلازا ( برنامج الشيرنجيتو) في تصريحات خاصة للفجر الرياضي:" في الوقت الحالي لا يتوقع أي تعاقدات كبيرة خارج نطاق مبابي".

وتابع:" ربما التعاقد مع ظهير أيسر وإمكانية التعاقد مع ألفونسو ديفيز إذا لم يجدد عقده مع بايرن ميونيخ الألماني نهاية الموسم الجاري".

على جانب آخر، أصبح كيليان مبابي الصفقة المنتظرة خلال الأيام القليلة القادمة، للإعلان الرسمي بعد حسم العملاق المدريدي، اتفاقه النهائي مع اللاعب للوصول هذا الصيف مجانا.

