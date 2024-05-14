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أحمد جودة - القاهرة -

تأهلت مريم الهضيبي لاعب فريق بتروجت لتنس الطاولة إلى نهائي بطولة إفريقيا المقامة في العاصمة الرواندية كيجالي، بعد أن تغلبت على هنا جودة لاعبة النادي الأهلي وحاملة اللقب، 4-0 في مباراة الدور نصف النهائي.

مريم الهضيبي تهزم هنا جودة وتتأهل لنهائي بطولة إفريقيا

وتلتقي مريم الهضيبي مع المصرية دينا مشرف في المباراة النهائية، ليكون النهائي مصريًا خالصًا، بعدما تفوقت اللاعبات المصريات على مدار مباريات البطولة، التي تأتي ضمن خطة الإعداد لأولمبياد باريس، بعد تأهل الثلاثي مريم الهضيبي وهنا جودة ودينا مشرف إلى دورة الألعاب الأولمبية المقبلة.

وفازت مريم الهضيبي بتلك البطولة في الكاميرون عام 2021، بعد الفوز على هنا جودة في المباراة النهائية، وتسعى إلى تكرار نفس الإنجاز والفوز بالبطولة مرة ثانية.

