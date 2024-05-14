نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يسري وحيد ينضم للنادي الأهلي لمدة 5 مواسم.. مصدر خاص يوضح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرح مصدر خاص لموقع "دوت الخليج الرياضي"، عن حقيقة ما تردد حول انضمام لاعب طلائع الجيش يسري وحيد لصفوف النادي الأهلي خلال الفترة الحالية وذلك بعدما تألق داخل جدران فريقه.

حقيقة حصول الاهلي على توقيع يسري وحيد

وانتشرت خلال الساعات الماضية اقاويل حول توقيع يسري وحيد على عقود انضمامه للنادي الأهلي لمدة 5 مواسم، وانضمامه رسميا للمارد للاستفادة من خبراته التي يقدمها في أرضية الملعب أثناء مشاركته.



وجاء المصدر الخاص لموقع دوت الخليج الرياضي ليكشف حقيقة ما تردد حول توقيع يسري وحيد على عقود انضمامه للنادي الاهلي لمدة 5مواسم، قائلا: "كل ما تردد حول توقيع انضمامه للأهلي ليس له أساس من الصحة اللاعب لم يوقع حتى الآن على اي عقود، ولكن هناك كلام شفوى بين الأهلي ووكيله ولا يوجد رسمى حتى اللحظة الحالية".

وقد نجح فريق طلائع الجيش في ضم اللاعب يسري وحيد قادما من نادي الترسانة، عقب تواجد مفاوضات مع كثير من الأندية، ولكن انضم للجيش على سبيل الإعارة لمدة موسم بنية البيع.

وشارك اللاعب بصفة أساسية مع الفريق وقدم العديد من الأهداف والمهارات والخبرات، مما دفع العديد من الأندية تفكر في التعاقد معاه للاستفادة منه.

