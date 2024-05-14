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أحمد جودة - القاهرة - شاهد تويتر الآن..بث مباشر مباراة توتنهام x مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي دون تقطيع، موعد مباراة توتنهام ومانشستر سيتي والتي ستجمع بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي، خلال الموسم الجاري 2023-2024.

وتستعرض بوابة “دوت الخليج” في التقرير التالي المباراة بين توتنهام ضد مانشستر سيتي، حيث من المقرر أن تجمع المباراة بين توتنهام ضد مانشستر سيتي، في اللقاء المؤجل من الجولة الـ34 ببطولة الدوري الإنجليزي، على استاد توتنهام هوتسبير.

توتنهام ضد مانشستر سيتي



مواجهة قوية مرتقبة تجمع بين توتنهام ومان سيتي، يدخلها الأخير- خاصة- بهدف الانتصار ولا غير، من أجل الاقتراب أكثر وأكثر نحو حصد لقب الدوري الإنجليزي.

يأتي هذا في ظل الصراع الكبير على حسم لقب الدوري الإنجليزي، مع آرسنال، والذي يتصدر حاليًا جدول الترتيب، ولكنه خاض مبارياته بشكل منتظم، خلاف مان سيتي.

وفي حال فوز مانشستر سيتي على توتنهام، ومن بعدها في المباراة الأخيرة أمام وست هام، سيتوج بلقب الدوري الإنجليزي، بغض النظر عن نتائج آرسنال.

ويسير مانشستر سيتي بخطى ثابتة نحو المقدمة، تحت قيادة مدربه بيب جوارديولا، والتي كان آخرها الفوز على فولهام برباعية نظيفة.

ويملك حاليًا مانشستر سيتي 85 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن صدارة آرسنال، مع العلم بأن الأخير لعب 37 مباراة، مقابل 36 لقاءً للثاني.

أما توتنهام فيحتاج الفوز من أجل عدم إنهاء فرصته في التواجد بمركز يؤهل لدوري أبطال أوروبا، الموسم المقبل، إذ يحتل حاليًا المركز الخامس برصيد 63 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن أستون فيلا، صاحب المركز الرابع، والذي تنتظره مباراة قوية اليوم الإثنين أمام ليفربول.

موعد مباراة توتنهام ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي



تجمع المباراة بين توتنهام ضد مان سيتي، في اللقاء المؤجل من الجولة الـ34 ببطولة الدوري الإنجليزي، يوم الثلاثاء، الموافق 14-5-2024.

وتنطلق مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام، في تمام العاشرة مساءً، بتوقيت القاهرة، على «استاد توتنهام هوتسبير».

القنوات الناقلة لمباراة توتنهام ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي



تنقل مباراة مان سيتي وتوتنهام عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي 1.

معلق مباراة توتنهام ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

يعلق على أحداث مباراة مان سيتي ضد توتنهام، المعلق خليل البلوشي.