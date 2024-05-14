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أحمد جودة - القاهرة - دون تقطيع الشوط الأول من مباراة مان سيتي X توتنهام (0-0) بالدوري الإنجليزي 2024، يستضيف ملعب "توتنهام هوتسبير" مباراة توتنهام ومانشستر سيتي، المؤجلة من الجولة الرابعة والثلاثين، من الدوري الإنجليزي الممتاز، مساء اليوم الثلاثاء.

ويسعى مانشستر سيتي لتحقيق الفوز أمام توتنهام من أجل مواصلة آماله في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي، ومنافسة أرسنال حتى الجولة الأخيرة التي ستقام يوم الأحد المقبل.

كذلك يرغب توتنهام في تحقيق الفوز أمام حامل اللقب من أجل التمسك بآماله في إمكانية التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

موعد مباراة توتنهام ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي



تنطلق مباراة توتنهام ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وتوتنهام في الدوري الإنجليزي



تذاع مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام في مؤجلات الدوري الإنجليزي عبر قناة beIN Sports HD 1.

موقف مانشستر سيتي وتوتنهام في الدوري الإنجليزي



ويمتلك مانشستر سيتي حاليًا 85 نقطة، في المركز الثاني، بفارق نقطة فقط عن آرسنال المتصدر، قبل جولة من النهاية، في حين أن توتنهام لديه 63 نقطة في المركز الخامس، بفارق 5 نقاط عن أستون فيلا صاحب المركز الرابع المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا.

وعلي صعيد متصل سينهي أرسنال موسم البريميرليج دون تلقي أي هزيمة خلال مباريات الـ6 الكبار، سواء في مباريات الدور الأول أو الدور الثاني، من الدوري الإنجليزي الممتاز بعدما خاض 10 مباريات أمام منافسيه الـ 5 الكبار حقق الفوز في 6 مباريات مقابل 4 تعادلات.

نتائج مباريات آرسنال مع كبار الدوري الإنجليزي



وتعادل أرسنال مع توتنهام 2-2 وفاز عليه 3-2، وفاز أرسنال على مانشستر سيتي 1-0 وتعادل معه 0-0، وتعادل أرسنال مع تشيلسي 2-2 وفاز عليه 5-0، وتعادل مع ليفربول 1-1 وفاز عليه 3-1، وفاز على مانشستر يونايتد 3-1 و1-0.

ويعد مانشستر يونايتد هو الفريق الوحيد الذي فاز عليه أرسنال ذهابا وإيابا في الدوري الإنجليزي هذا الموسم بنتيجتي 3-1 و1-0 على الترتيب.

ويسعى مانشستر سيتي إلى تحقيق الفوز واقتناص الثلاث نقاط لتحقيق الفوز الثامن على التوالي من أجل اقتناص صدارة الدوري الإنجليزي في ظل الصراع الشرس مع آرسنال.

وحقق الفريق السماوي 16 انتصارا مقابل 3 تعادلات في آخر 19 جولة، ويسعى لمواصلة المنافسة على صراع لقب الدوري الإنجليزي مع آرسنال.

وحال حقق فريق المدرب بيب جوارديولا الفوز على توتنهام سيتربع على عرش البريميرليج ويكفيه الفوز على وست هام في الجولة الأخيرة للتتويج بلقب البريميرليج للموسم الرابع على التوالي، دون النظر لنتائج آرسنال.

من جهته، يتسلح توتنهام بعامل الأرض والجمهور، وسيحاول الخروج بنقاط المباراة كاملة، من أجل القتال على آماله في حجز مقعد بدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وانتهت مباراة الدور الأول بين مانشستر سيتي وتوتنهام هوتسبير هذا الموسم بالتعادل 3-3، في المباراة التي أقيمت على ملعب "الاتحاد".