نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صباح الكورة.. موقف الخطيب من رئاسة بعثة الأهلي في تونس والفجر الرياضي يكشف قيمة راتب كيليان مبابي وحقيقة ارتداء الرقم (9) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها، يضع (دوت الخليج الرياضي) بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "صباح الكورة" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم الثلاثاء 14-5-2024 في السطور التالية:

موقف الخطيب من رئاسة بعثة الأهلي في تونس

كشف مصدر داخل إدارة النادي الأهلي، موقف محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي من التواجد على رئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم، المتجهة إلى تونس، لخوض مباراة الترجي التونسي، في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة، أن محمود الخطيب لم يحسم موقفه بعد للتواجد كرئيس للبعثة حتى الآن، وسوف يتم الإتفاق خلال الساعات القليلة المقبلة، ولكنه في كل الأحوال سيرافق الفريق إلى تونس سواء رئيس أو ضمن أفراد البعثة.

دوت الخليج الرياضي يكشف قيمة راتب كيليان مبابي وحقيقة ارتداء الرقم (9)

أنهت إدارة نادي ريال مدريد الإسباني اتفاقه النهائي مع صفقة القرن المنتظرة من المواسم الماضية، والخاصة بالفرنسي كيليان مبابي، نجم فريق باريس سان جيرمان، خلال الميركاتو الصيفي القادم.

وشهدت إعلان اقتراب اللاعب من ريال مدريد جدلا واسعا حول وجود أزمة داخل غرف خلع الملابس بسبب قدوم اللاعب ووضعه المنتظر داخل الفريق، بجانب راتبه الضخم.

وأكد برنامج الشيرنجيتو في حديث خاص للفجر الرياضي:" غرفة ملابس ريال مدريد متحدة للغاية في الوقت الحالي ولا ينبغي أن يؤثر وصول مبابي عليها".

وواصل:" يعرف مبابي أنه يصل إلى غرفة تبديل الملابس مع لاعبين رائعين فازوا بالعديد من ألقاب دوري أبطال أوروبا ولم يفز بأي منها بعد، إنه يعرف كامافينجا وتشواميني وميندي وقد طلب منهم بالتأكيد مساعدته في التعرف على زملائه الجدد بأفضل طريقة ممكنة".

وتحدث عن تخفيض راتب مبابي قائلا:" الأرقام ليست معروفة بعد، ما هو واضح هو أن مبابي سيخفض راتبه كثيرًا ليتناسب مع جدول رواتب لاعبي ريال مدريد الكبار (نحو 10-12 مليون يورو)، سيحصل على مكافأة توقيع يمكن تقسيمها على كل سنة من عقده (ربما 5 سنوات من العقد)".

وأختتم:" في الواقع لا أحد يرتدي الرقم 9، في العام المقبل سيكون مبابي أو إندريك، يعتمد على مستقبل لوكا مودريتش".



مفاجأة كبرى لجماهير الأهلي بشأن نسخة دوري أبطال إفريقيا الموسم القادم



يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استعدادته لخوض المواجهة الحاسمة أمام نظيره نادي الترجي التونسي، في نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، مساء يوم السبت القادم الموافق 18 مايو الجاري.

ويستضيف ملعب رادس مواجهة الذهاب بين الفريقين في الثامنة مساء السبت القادم بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة.

وأصبح النادي الأهلي قريب من ضمان مشاركته في بطولة دوري أبطال إفريقيا الموسم القادم، حال نجح في تخطي عقبة بطل تونس، والتتويج باللقب الثاني عشر.

حيث ينص البند رقم 12 في قسم المشاركات القارية بلائحة الاتحاد الأفريقي،: " أن الفائز بدوري أبطال إفريقيا يجب أن يشارك في النسخة القادمة من أبطال إفريقيا".

على جانب آخر، اقترب الحارس الدولي محمد الشناوي من مرافقة بعثة الفارس الأحمر في رحلة تونس القادمة، لمؤازرة الفريق في المباراة النهائية، وجلوسه على دكة البدلاء بعد ضمان مصطفى شوبير المشاركة أساسيا.

