نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على موعد قرعة دورة الترقي للدوري الممتاز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعرف على موعد قرعة دورة الترقي للدوري الممتاز

كشف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم عن إعلان موعد قرعة دورة الترقي للممتاز.

وسيشارك في الترقي كل من حرس الحدود صاحب المركز الثالث بدورى المحترفين بالاضافة إلى فريق الترسانة الصاعد من مجموعة الصعيد ومنتخب السويس الصاعد من مجموعة القاهرة والقناة وفريق سبورتنج. الصاعد عن مجموعة بحري

وقال عامر حسين: "قرعة دورة الترقي للدوري الممتاز ستكون الأربعاء المقبل في مقر اتحاد الكرة".

وستكون "بداية المباريات يوم السبت 18من مايو الشهر الجاري وكل فريق سيلعب 6 مباريات بنظام الذهاب والاياب

يذكر أن تم تحديد المباريات من قبل في وقت مختلف عما جد الآن، وكانت على النحو التالي:

الجولة الأولى – السبت 18 مايو

الجولة الثانية – السبت 25 مايو

الجولة الثالثة – الثلاثاء 28 مايو

الجولة الرابعة – السبت 1 يونيو

الجولة الخامسة – السبت 8 يونيو

الجولة السادسة – الثلاثاء 11 يونيو