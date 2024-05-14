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أحمد جودة - القاهرة -

نقدم لكم موعد القمة المرتقبة بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ونظيره الهلال، في إطار منافسات دوري روشن السعودي.

موعد القمة المرتقبة بين النصر والهلال في دوري روشن السعودي

ويلاقي النصر نظيره الهلال، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، يوم الجمعة الموافق 17 مايو الجاري.

وتبدأ أحداث مباراة النصر ضد الهلال في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والعاشرة بتوقيت أبوظبي.

ومن المقرر أن يستضيف النصر نظيره الهلال على أرضية ملعب استاد الأول بارك، في دوري روشن السعودي.

ويدخل الهلال المباراة وهو متوجًا بلقب الدوري السعودي للمحترفين، حيث يحتل الصدارة برصيد 89 نقطة، بينما يتواجد النصر في المركز الثاني برصيد 77 نقطة.