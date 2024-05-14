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أحمد جودة - القاهرة - شاهدها الآن ⚽ ⛹️ مباراة توتنهام ومان ستيي Tottenham x Manchester City في الدوري الانجليزي دون تقطيع، يسعى الملايين من متابعي كرة القدم، لمتابعة أحداث الدوري الانجليزي الممتاز “بريميرليغ” حيث باتت لفظ أنفاسها الأخيرة، وباتت هوية البطل الجديد على وشك الحسم خلال الأيام المقبلة.

توتنهام ومانشستر سيتي.. موقعة حسم الدوري الإنجليزي



يحل مانشستر سيتي ضيفا ثقيلًا على توتنهام، اليوم الثلاثاء، في مباراة مؤجلة من الجولة 34 من الدوري الإنجليزي، وهي مواجهة محفوفة بالمخاطر بالنسبة لحامل اللقب، قد تكون نتائجها وخيمة بالنسبة له حال عدم الفوز بها.

ومنذ تولي الإسباني بيب غوارديولا تدريب مانشستر سيتي، خاض الفريق أمام توتنهام 19 مباراة في كل البطولات، حقق الفوز في 9 منها مقابل 3 تعادلات و7 هزائم.

ويواصل أرسنال ومانشستر سيتي صراعهما الشرس على لقب الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي الممتاز، بتحقيق الفوز على كل من فولهام ومانشستر يونايتد، في الجولة 37 من المسابقة.

وواصل أرسنال صدارته لجدول ترتيب الدوري الإنجليزي بالفوز على مانشستر يونايتد 1-0 ورفع رصيده إلى 86 نقطة، ليستعيد القمة من مانشستر سيتي الذي اعتلاها ليوم واحد بالفوز على فولهام 4-0 ورفع رصيده إلى 85 نقطة، مع امتلاكه مباراة مؤجلة.

وسيخوض مانشستر سيتي حامل اللقب في آخر 3 مواسم، مباراته المؤجلة أمام توتنهام (الثلاثاء)، وهي الموقعة التي ستحسم بشكل كبير مسار لقب الموسم الحالي، قبل مباريات الجولة الأخيرة.

موعد مباراة توتنهام ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي



تجمع المباراة بين توتنهام ضد مان سيتي، في اللقاء المؤجل من الجولة الـ34 ببطولة الدوري الإنجليزي، يوم الثلاثاء، الموافق 14-5-2024.

وتنطلق مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام، في تمام العاشرة مساءً، بتوقيت القاهرة، على «استاد توتنهام هوتسبير».

القنوات الناقلة لمباراة توتنهام ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي



تنقل مباراة مان سيتي وتوتنهام عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي 1.

معلق مباراة توتنهام ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي



يعلق على أحداث مباراة مان سيتي ضد توتنهام، المعلق خليل البلوشي.

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وعلى صعيد مواجهات الفريقين بالدوري الإنجليزي، حقق مانشستر سيتي فوزا وحيدا في آخر 5 مواجهات أمام توتنهام، كان بملعب الاتحاد في الجولة 7 للموسم الماضي 2022-2023، بينما خسر 3 مرات، وتعادل مرة واحدة في الدور الأول للموسم الحالي، في معقله ملعب الاتحاد.

مباراة توتنهام ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

ولم ينجح مانشستر سيتي في تحقيق الفوز على توتنهام في آخر مباراتين بينهما، حيث خسر على ملعب منافسه 0-1 في الجولة 22 من الموسم الماضي، وتعادل 3-3 في مباراة الدور الأول للموسم الحالي سالفة الذكر.

كما خسر الفريق السماوي في آخر 4 مواجهات على أرض توتنهام، وفشل في تسجيل أي هدف، حيث كان آخر فوز له في ذلك الملعب في الجولة العاشرة لموسم 2018-2019 بنتيجة 1-0، وكان حينها الثاني على التوالي في أرض منافسه بعد فوزه في الموسم السابق له بنتيجة 3-1 في الجولة 34.

ولكل ذلك فإن مباراة توتنهام ومانشستر سيتي هي التي ستحدد بشكل كبير مدى قدرة السماوي على الاحتفاظ بالدوري الإنجليزي للموسم الرابع تواليا، حتى قبل خوض مباراته الأخيرة على أرضه أمام وست هام، الذي لم يخسر أمامه في آخر 18 مباراة بكل البطولات، محققا 14 انتصارا و4 تعادلات.

يذكر أن أرسنال يستضيف في الجولة الأخيرة نظيرة إيفرتون على ملعب الإمارات، وهي مواجهة يتفوق فيها المدفعجية تاريخيا عندما تقام على أرضهم.