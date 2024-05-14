نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 14-5-2024 في الدوري المصري والقنوات الناقلة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يبحث محبي الكرة العربية وبالتحديد عشاق المصرية عن توقيت مواجهات أنديتهم وفرقهم المفضلة ويقدم لكم موقع "دوت الخليج الرياضي" مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 14-5-2024 في الدوري المصري والقنوات الناقلة.
مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء
الاتحاد ضد سموحة 4:00.
الإسماعيلي ضد طلائع الجيش 7:00.
ترتيب الدوري المصري الممتاز
1- بيراميدز 44 نقطة
2- المصري 37 نقطة
3- زد 36 نقطة
4- الاتحاد 35 نقطة
5- الأهلي 33 نقطة
6- إنبي 32 نقطة
7- سيراميكا كليوباترا 31 نقطة
8- سموحة 31 نقطة
9- طلائع الجيش 28 نقطة
10- الجونة 28 نقطة
11- فيوتشر 27 نقطة
12- الإسماعيلي 25 نقطة
13- الزمالك 24 نقطة
14- البنك الأهلي 19 نقطة
15- بلدية المحلة 19 نقطة
16- فاركو 16 نقطة
17- المقاولون العرب 15 نقطة
18- الداخلية 11 نقطة
القنوات الناقلة لمباريات الدوري
تردد ontime sports
تردد القناة: 11861
الاستقطاب: رأسي
معدل الترميز: 27500
معامل التصحيح: 5/6
القمر الصناعي: نايل سات