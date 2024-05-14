الرياضة

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 14-5-2024 في الدوري المصري والقنوات الناقلة

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 14-5-2024 في الدوري المصري والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث محبي الكرة العربية وبالتحديد عشاق المصرية عن توقيت مواجهات أنديتهم وفرقهم المفضلة ويقدم لكم موقع "دوت الخليج الرياضي" مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 14-5-2024 في الدوري المصري والقنوات الناقلة.


مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء


الاتحاد ضد سموحة 4:00.
الإسماعيلي ضد طلائع الجيش 7:00.


ترتيب الدوري المصري الممتاز


1- بيراميدز 44 نقطة
2- المصري 37 نقطة
3- زد 36 نقطة
4- الاتحاد 35 نقطة
5- 33 نقطة
6- إنبي 32 نقطة
7- سيراميكا كليوباترا 31 نقطة
8- سموحة 31 نقطة
9- طلائع الجيش 28 نقطة
10- الجونة 28 نقطة
11- فيوتشر 27 نقطة
12- الإسماعيلي 25 نقطة
13- الزمالك 24 نقطة
14- البنك الأهلي 19 نقطة
15- بلدية المحلة 19 نقطة
16- فاركو 16 نقطة
17- المقاولون العرب 15 نقطة
18- الداخلية 11 نقطة


القنوات الناقلة لمباريات الدوري


تردد ontime sports
تردد القناة: 11861
الاستقطاب: رأسي
معدل الترميز: 27500
معامل التصحيح: 5/6
القمر الصناعي: نايل سات
 

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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