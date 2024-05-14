نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 14-5-2024 في الدوري المصري والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث محبي الكرة العربية وبالتحديد عشاق المصرية عن توقيت مواجهات أنديتهم وفرقهم المفضلة ويقدم لكم موقع "دوت الخليج الرياضي" مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 14-5-2024 في الدوري المصري والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء

الاتحاد ضد سموحة 4:00.

الإسماعيلي ضد طلائع الجيش 7:00.

ترتيب الدوري المصري الممتاز

1- بيراميدز 44 نقطة

2- المصري 37 نقطة

3- زد 36 نقطة

4- الاتحاد 35 نقطة

5- الأهلي 33 نقطة

6- إنبي 32 نقطة

7- سيراميكا كليوباترا 31 نقطة

8- سموحة 31 نقطة

9- طلائع الجيش 28 نقطة

10- الجونة 28 نقطة

11- فيوتشر 27 نقطة

12- الإسماعيلي 25 نقطة

13- الزمالك 24 نقطة

14- البنك الأهلي 19 نقطة

15- بلدية المحلة 19 نقطة

16- فاركو 16 نقطة

17- المقاولون العرب 15 نقطة

18- الداخلية 11 نقطة

القنوات الناقلة لمباريات الدوري

تردد ontime sports

تردد القناة: 11861

الاستقطاب: رأسي

معدل الترميز: 27500

معامل التصحيح: 5/6

القمر الصناعي: نايل سات

