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أحمد جودة - القاهرة -

قرر مجلس لجنة كرة القدم للساق الواحدة باللجنة البارالمبية المصرية تعيين الأستاذة إنجي محمد رئيسًا للجنة الإعلامية بالبطولة الأفريقية المقرر أن تستضيفها مصر 2024.

إنجي محمد رئيسًا للجنة الإعلامية ببطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم للساق الواحدة 2024

وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم للساق الواحدة بالقاهرة في الفترة من 18 حتى 27 مايو الجاري، وتعتبر مؤهلة لكأس العالم.



ومن المقرر أن تقام مباراتي الافتتاح والختام على ملعب ستاد السلام.

وتشهد البطولة الأفريقية لكرة القدم الساق الواحدة مشاركة 14 دولة أفريقية هي: جامبيا، سنغال، سيراليون، الجزائر، كينيا، المغرب، بروندي، اوغندا، أنجولا، الكاميرون، نيجيريا، تنزانيا، ليبريا إلى جانب مصر البلد المستضيف للحدث.