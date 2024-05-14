نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ببلاش..شاهد بث مباراة توتنهام ومان سيتي في الصرع على حسم اللقب (0-0) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ببلاش..شاهد بث مباراة توتنهام ومان سيتي في الصرع على حسم اللقب (0-0)، يستعد مانشستر سيتي لخوض مباراة قوية سيكون لها دور في تحديد بطل الدوري الإنجليزي هذا الموسم، حين يلتقي مع توتنهام.

وتستعرض بوابة “دوت الخليج” في التقرير التالي تفاصيل اللقاء الحاسم حيث يحل مانشستر سيتي، حامل لقب الدوري الإنجليزي في آخر 3 نسخ، ضيفا على توتنهام في مباراة مؤجلة من الجولة 34 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

مانشستر سيتي يحتل حاليا وصافة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 85 نقطة من 36 مباراة، بفارق نقطة واحدة خلف أرسنال المتصدر، الذي خاض 37 لقاء.

أما توتنهام فيحتل المرتبة الخامسة برصيد 63 نقطة من 36 مباراة، وعينه على حصد بطاقة التأهل إلى النسخة المقبلة من دوري أبطال أوروبا.

وفيما يلي نستعرض موعد مباراة توتنهام ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2023-2024 والقناة الناقلة لهذه القمة.

موعد مباراة توتنهام ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2024

تقام مباراة توتنهام ومانشستر سيتي على ملعب "السبيرز" اليوم الثلاثاء الموافق 14 مايو 2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة توتنهام ومانشستر سيتي في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة توتنهام ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2024

تُنقل مباريات الدوري الإنجليزي هذا الموسم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشكل حصري عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس".

معلق مباراة توتنهام ومان سيتي

وسيتم بث المباراة المرتقبة بين توتنهام وتشيلسي عبر قناة "beIN Sports HD 1"، بتعليق خليل البلوشي.

ولم ينجح مانشستر سيتي في تحقيق الفوز على توتنهام في آخر مباراتين بينهما، حيث خسر على ملعب منافسه 0-1 في الجولة 22 من الموسم الماضي، وتعادل 3-3 في مباراة الدور الأول للموسم الحالي سالفة الذكر.

كما خسر الفريق السماوي في آخر 4 مواجهات على أرض توتنهام، وفشل في تسجيل أي هدف، حيث كان آخر فوز له في ذلك الملعب في الجولة العاشرة لموسم 2018-2019 بنتيجة 1-0، وكان حينها الثاني على التوالي في أرض منافسه بعد فوزه في الموسم السابق له بنتيجة 3-1 في الجولة 34.

ولكل ذلك فإن مباراة توتنهام ومانشستر سيتي هي التي ستحدد بشكل كبير مدى قدرة السماوي على الاحتفاظ بالدوري الإنجليزي للموسم الرابع تواليا، حتى قبل خوض مباراته الأخيرة على أرضه أمام وست هام، الذي لم يخسر أمامه في آخر 18 مباراة بكل البطولات، محققا 14 انتصارا و4 تعادلات.

يذكر أن أرسنال يستضيف في الجولة الأخيرة نظيرة إيفرتون على ملعب الإمارات، وهي مواجهة يتفوق فيها المدفعجية تاريخيا عندما تقام على أرضهم.