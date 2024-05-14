نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إبراهيم حسن يكشف حقيقة تصريحات حسام حسن.. ويؤكد على ضرورة تواجد صلاح ومرموش في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أبدى إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم، غضبه بشأن ما تردد مؤخرًا على لسان مدرب المنتخب، حسام حسن، بعدم وجود لاعبين في الدوري المصري يصلحون للانضمام للفراعنة.

تصريحات ابراهيم حسن

وقال إبراهيم حسن في مداخلة تليفونية عبر برنامج "ملعب أون تايم"، على قناة "أون تايم سبورت": " لا صحة لما تردد من أحد الصحفيين صاحب النية السيئة حيث قام بتحريف بعض التصريحات، وهي إنه لا يوجد لاعبين يصلحون للانضمام للمنتخب والدوري لا يفرز لاعبين جيدين".

وأضاف: " كما أن الصحفيين انزعجوا من زميلهم الذي قام بتحريف التصريحات".

وأكد: "حسام حسن قال لا يوجد لاعب جديد ظهر زيادة على مجموعة اللاعبين الموجودين في المنتخب خلال الفترة الأخيرة، يجب على من ينقل التصريحات أن يكون لديه ضمير".

وأكمل: "حسام حسن أوضح أن عدم انتظام الدوري لا يفرز لاعبين جدد للانضمام للمنتخب، وأن الدوري لا يفرز موهبة جديدة".

وأرظف: "أرسلنا لكل المحترفين وعلى رأسهم محمد صلاح كقائد للفريق ولاعب مهم في المنتخب، وتواصلت مع عمر مرموش، وأكد لي أنه سيجري عملية جراحية بالتنسيق مع ناديه عقب نهاية الموسم، وأنا حاولت معه ليؤجلها لأنه لاعب مهم، لكن جاء خطاب أمس من ناديه يفيد بأن اللاعب سيخضع للعملية ولن يكون متواجدًا".



واستطرد: "نتمنى أنا وحسام إن مرموش يتواجد في المباراتين القادمتين، أنا أكدت للاعب أننا نحتاجه، وممكن يُجري العملية بعد المعسكر، خاصة أن إصابته في يده ولن تؤثر عليه".



وأشار: "لقد اتفقنا مع الإعلاميين أننا سنتواصل معهم كل فترة لكي يحصلوا على المعلومات الجديدة، لكن أتمنى أن من ينشر خبر يراجع ضميره أولًا".

واختتم: "نتمنى أن تتكاتف الأندية معنا ونكون يدًا واحدة، ويفوز الأهلي بدوري الأبطال والزمالك بالكونفدرالية، ونتأهل لكأس العالم، ونحن نقف خلفهما ندعمهما وهم يدعموننا".

وجدير بالذكر أن منتخب مصر يستعد لخوض مواجهتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو، في الجولتين الثالثة والرابعة، في إطار تصفيات كأس العالم 2026.

